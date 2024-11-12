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08:01, 12 ноября 2024Спорт

Тарасова дала совет Загитовой при выборе молодого человека

Тренер Тарасова посоветовала Алине Загитовой выбирать молодого человека по душе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой при выборе молодого человека. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист заявила, что 22-летней спортсменке никогда не нужно опираться на чужое мнение. «Потому что, выбирая человека, нужно спрашивать только с себя, выбирать нужно по душе!» — посчитала она.

Ранее Загитова рассказала о личной жизни. Спортсменка заявила, что на данный момент свободна, хотя еще год назад состояла в отношениях.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой в 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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