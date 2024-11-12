Тарасова дала совет Загитовой при выборе молодого человека

Тренер Тарасова посоветовала Алине Загитовой выбирать молодого человека по душе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой при выборе молодого человека. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист заявила, что 22-летней спортсменке никогда не нужно опираться на чужое мнение. «Потому что, выбирая человека, нужно спрашивать только с себя, выбирать нужно по душе!» — посчитала она.

Ранее Загитова рассказала о личной жизни. Спортсменка заявила, что на данный момент свободна, хотя еще год назад состояла в отношениях.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой в 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.