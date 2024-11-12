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10:59, 12 ноября 2024Бывший СССР

Удар ВСУ по дамбе в Васильевке замедлит продвижение ВС России на Запорожье

Рогов: удар ВСУ по дамбе в Васильевке замедлит продвижение ВС РФ на Запорожье
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дамбе в Васильевке должен замедлить продвижение российских войск на Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

Он объяснил, что по логике командования ВСУ необходимо перебить данную дамбу, являющейся ключевым местом для организации логистики на степногорском направлении запорожского фронта. Рогов уточнил, что по дамбе проходит крупнейшая автодорога в районе, рядом с ней находятся поля и проселочные дороги, которые не смогут пропустить большие объемы войск и техники.

Ранее появились сообщения о подрыве ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Это было сделано для замедления продвижения российских подразделений.

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