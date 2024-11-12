Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии оценили ситуацию у моста на ведущей к России трассе

Глава ГАИ Абхазии Авидзба: ситуация у Гумистинского моста остается непростой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в России

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Ситуация у заблокированного оппозицией Гумистинского моста, через который проходит трасса, ведущая из Сухума в Россию, остается непростой. Обстановку с транспортной коммуникацией в Абхазии оценил глава ГАИ МВД республики Дамей Авидзба, передает ТАСС.

«На данный момент ситуация остается непростой, особенно сложная она в районе большого Гумистинского моста. Подобные действия (...) являются грубым нарушением действующего законодательства», — заявил чиновник.

12 ноября в Абхазии начались протесты против заключения инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция заблокировала ключевые узлы транспортной коммуникации в республике и потребовала освободить политических заключенных.

Ранее на одном из мостов оппозиция вступила в стычку с представителями силовых органов Абхазии. По словам председателя комитета по защите суверенитета республики Левана Мики, власти попытались разблокировать один из транспортных узлов с применением силы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО поражены темпами производства российской авиации. Что на Западе говорят об истребителях Су-35 и Су-57?

      Россиянки пожаловались на холод в палатах больницы для недоношенных детей

      Впавший в кому после аварии главред Readovka пришел в сознание

      Автобус сломал крыло пассажирского самолета в аэропорту и попал на видео

      Москвичей предупредили об аномальном Новом годе

      Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд

      В России оценили способность Трампа повлиять на украинский конфликт до инаугурации

      Рижский вокзал в Москве оценили в 1 миллиард рублей

      В Москве упадет давление и выпадет снег

      Россия рассказала о поставках оборудования для индийской пилотируемой программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше