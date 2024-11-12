В Абхазии оценили ситуацию у моста на ведущей к России трассе

Глава ГАИ Абхазии Авидзба: ситуация у Гумистинского моста остается непростой

Ситуация у заблокированного оппозицией Гумистинского моста, через который проходит трасса, ведущая из Сухума в Россию, остается непростой. Обстановку с транспортной коммуникацией в Абхазии оценил глава ГАИ МВД республики Дамей Авидзба, передает ТАСС.

«На данный момент ситуация остается непростой, особенно сложная она в районе большого Гумистинского моста. Подобные действия (...) являются грубым нарушением действующего законодательства», — заявил чиновник.

12 ноября в Абхазии начались протесты против заключения инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция заблокировала ключевые узлы транспортной коммуникации в республике и потребовала освободить политических заключенных.

Ранее на одном из мостов оппозиция вступила в стычку с представителями силовых органов Абхазии. По словам председателя комитета по защите суверенитета республики Левана Мики, власти попытались разблокировать один из транспортных узлов с применением силы.