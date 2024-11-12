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21:54, 12 ноября 2024Силовые структуры

В Челябинске задержали пнувшего ребенка мужчину

В Челябинске задержали мужчину, который пнул ребенка в подъезде жилого дома
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

В Челябинске полиция задержала мужчину, который ударил и сильно пнул подростка в подъезде жилого дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску был установлен и задержан ранее не судимый мужчина 1994 года рождения, который ударил ребенка в подъезде дома по улице Бейвеля», — указано в сообщении. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

В подъезде произошла драка двух мальчиков. Вскоре третий ребенок позвал на помощь отца одного из них. Тот схватил участника драки за куртку, ударил об стену, после чего отпустил и сильно пнул.

Ранее в Подмосковье отец дал обидчику сына пощечину. Инцидент произошел на спортивной площадке, где подростки играли в футбол и попросили восьмилетнего мальчика покинуть поле, потому что он не мог играть с ними наравне.

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