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12:17, 12 ноября 2024Мир

В Германии объяснили желание кандидата в канцлеры предъявить России ультиматум

Политолог Рар: Мерц пребывает в иллюзиях по поводу силы Российской армии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пребывает в иллюзиях по поводу силы Российской армии. Такое мнение выразил германский политолог Александр Рар, пишет газета «Взгляд».

«В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию», — рассказал он.

Также есть мнение, что Москва якобы блефует в вопросе применения ядерного оружия, а НАТО при желании может расправиться с Россией, добавил эксперт. По его словам, Мерц является одним их тех политиков, которые «пребывают в превратных иллюзиях».

Рар отметил, что Мерц в случае победы на выборах может пойти на эскалацию конфликта на Украине. Политолог заявил, что лидеры Великобритании, Польши и Франции ждут, чтобы Германия присоединилась к их общей идее передать Украине наступательное вооружение.

Ранее Мерц выразил готовность предъявить России ультиматум. Он заявил, что при победе на выборах потребует прекращения боевых действий на Украине. На принятие решения он отведет Москве сутки. При отказе России политик предложил поставить Киеву крылатые ракеты Taurus и снять запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

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