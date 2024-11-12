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18:46, 12 ноября 2024Экономика

В Москве снесли один из старейших долгостроев

В Москве снесли корпус НИИ ревматологии, заброшенный более 20 лет назад
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве снесли полувековой долгострой на Каширском шоссе, один из старейших в городе. Об этом сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.

Речь идет о лабораторном корпусе НИИ ревматологии РАМН имени Насоновой. Уточняется, что здание по адресу Каширское шоссе, владения 34-34А начали строить в 1970-х годах, однако в 2000-м на стадии монтажа каркаса работы были приостановлены. В 2023 году у объекта появился новый владелец, но и ему не удалось завершить затянувшееся строительство. В результате оперативная группа столицы по сокращению долгостроев приняла решение о демонтаже здания по причине неудовлетворительного технического состояния его конструкций.

В октябре стало известно, что в Уфе снесли часть Благовещенского монастыря — древнейшего памятника на Южном Урале. Объект был разрушен ради строительства многоэтажных зданий.

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