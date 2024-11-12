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21:01, 12 ноября 2024Мир

В ООН возмутились игнорированием на Западе военных преступлений Украины

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Запад игнорирует военные преступления Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Западные страны намеренно игнорируют доказательства военных преступлений Украины, когда Россия их представляет в ООН. Об этом на брифинге в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» сообщил заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Реакция была достаточно шоковая, наши западные коллеги, конечно же, сделали вид, что они ничего не услышали и не увидели, как они обычно делают в такой ситуации», — сказал зампостпреда.

По его словам, оспорить представленную российской стороной информацию было довольно сложно, на что обращали внимание дипломаты из развивающихся стран.

Полянский также сравнил западных представителей с «группой заговорщиков», решившей «ничего не слышать и не видеть».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова прислушаться к конкретным идеям Запада по Украине, а не к «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

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