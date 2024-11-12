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08:13, 12 ноября 2024Россия

Володин анонсировал рассмотрение направленных на защиту детей и семьи законопроектов

Володин: ГД 12 ноября рассмотрит проекты, направленные на защиту детей и семьи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Государственная Дума во вторник, 12 ноября, рассмотрит ряд законопроектов, которые направлены на защиту детей, семьи и традиционных ценностей, анонсировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Госдуме рассмотрят запрет на усыновление или опекунство российских детей для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола. В случае принятия закона усыновлять детей не смогут жители Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Норвегии и других стран, где отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола.

«С 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России. Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — сказал Володин.

Помимо этого, Госдума также рассмотрит законопроект о пропаганде чайлдфри. По мнению парламентаря, для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения нужно ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Володин заявил, что рассматриваемые законопроекты призваны сделать все, чтобы защитить россиян и обеспечить охрану их здоровья и безопасность. По мнению парламентария, нужно делать все, чтобы новые поколения росли ориентированными на традиционные семейные ценности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании укреплению семейных ценностей в России. Глава государства также счел многодетные семьи опорой страны.

ЖЗЛ
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