Белый дом высказался о роли Маска в формировании команды Трампа

Белый дом отказался комментировать роль Маска в формировании команды Трампа

Белый дом отказался комментировать участие американского предпринимателя Илона Маска в формировании администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, вызывает ли это беспокойство у действующего президента страны Джо Байдена. «Я не буду комментировать кадровые решения, которые объявляет команда [Трампа] или о которых сообщают СМИ», — ответила она.

Жан-Пьер также рассказала о дальнейших планах Байдена. По ее словам, глава государства сосредоточится на текущих задачах и процессе мирной передачи полномочий.

Ранее стало известно, что Маск не займет должность в администрации Трампа, потому что его влияние на республиканца и так продолжает расти. Сообщалось, что предприниматель не хочет занимать какой-либо государственный пост, так как это может ограничить его деятельность в компаниях.