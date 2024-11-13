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22:32, 13 ноября 2024Спорт

Бывший футболист «Спартака» раскрыл сумму трат в месяц

Бывший футболист «Спартака» Яковлев: в обычной жизни мне нужно минимум 150 тысяч
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев раскрыл сумму трат в месяц. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Спартак Шоу».

По его словам, на базе можно прожить на 30 тысяч. «Но в обычной жизни мне нужно минимум 150 тысяч. Квартплата, плюс дорогие продукты, бензин, такси, одежда», — добавил он.

Ранее вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Футболист отметил, что мог бы всегда питаться едой с базы клуба.

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков назвал это нереальным. Он предположил, что в месяц у него уходит около миллиона рублей.

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