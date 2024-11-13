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16:49, 13 ноября 2024Наука и техника

«Калашников» выпустит оружие под знаком «Освободитель»

«Калашников» зарегистрировал товарный знак «Освободитель» для премиум-оружия
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«Калашников» зарегистрировал товарный знак, под которым будут выпускать премиум-версии стрелкового оружия. Об этом сообщили в концерне.

«Департамент по правовому обеспечению концерна "Калашников" зарегистрировал новый товарный знак (ТЗ) "Освободитель" для использования в будущих сериях коллекционного премиального оружия», — говорится в сообщении.

Логотип товарного знака представляет собой черный «вымпел» «Калашникова», в который вписана сжатая в кулак рука. Слева от изображения расположена надпись Liberator. Первым изделием под ТЗ «Освободитель» станет карабин «Сайга» исполнения 05 серии «Африканский Континент», который стилизован под первые модификации АКМ.

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В августе стало известно, что «Калашников» начал выпуск коллекционного оружия. Изготовленный вручную комплект из двух АКМ стоит два миллиона рублей. Полировка корпуса и ствола каждого автомата занимает примерно 35 часов. Концерн планирует выпускать около ста парных комплектов в год.

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