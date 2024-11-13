Трампу предрекли недовольство республиканцев из-за одного кадрового решения

Политолог Блохин: назначение Хегсета главой Пентагона вызвет недовольство в США

Назначение американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета главой Пентагона может вызвать недовольство в США, в частности, среди республиканцев считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Недовольство сторонников по партии Дональду Трампу политолог предрек в беседе с «Лентой.ру».

Ранее агентство Reuters писало, что избранный президент США Дональд Трамп предложил Хегсета на пост главы Пентагона. По словам Трампа, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Афганистане и в Ираке.

«Не думаю, что это финальный вариант, пока что это зондирование почвы. Очень вряд ли ведущий новостей будет главой Пентагона. Там нужно понимать особенности стратегического планирования и ведения искусства войны. Скорее всего, новым главой Пентагона будет одна из кандидатур, которая ранее упоминалась в СМИ, — это Том Коттон», — подчеркнул Блохин.

Ведущего вряд ли поставят главой Пентагона, это была бы издевка, которая вызовет недовольство, в том числе у многих республиканцев. К этому назначения я пока отношусь скептически Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

До этого стало известно, что Дональд Трамп назначил бывшего главу национальной разведки Джона Ратклиффа руководителем ЦРУ. По словам будущего американского президента, Ратклифф станет первым в истории США человеком, который занимал две самые высокие должности в разведке страны.

Днем ранее появилась информация о том, что республиканец назначил конгрессмена Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности.