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07:10, 13 ноября 2024Наука и техника

ОДК представила новый авиадвигатель пятого поколения

В ОДК назвали двигатель 177С способным улучшить современные самолеты
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Россия представила новейший двигатель пятого поколения 177С для самолетов оперативно-тактической авиации в ходе выставки Airshow China-2024 в китайском Чжухае. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по продажам и сервису Алексей Нестеренко.

По его словам, отечественная разработка может быть привлекательной для современных самолетов, так как двигатель позволит увеличить дальность полета и при этом сэкономить топливо. Он подчеркнул, что новые технологические решения позволили снизить расход топлива на семь процентов.

Вот это герой!

«Существенно увеличена длительность жизни двигателя по сравнению со своими предшественниками. При снижении требований по ресурсу возможно увеличение тяги для соответствия требованиям самолетов пятого поколения», — сказал Нестеренко.

Ранее стало известно, что ОДК госкорпорации «Ростех» изготовила 700 серийных двигателей ВК-2500, которыми оснащают российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Мощность мотора на чрезвычайном режиме составляет 2700 лошадиных сил.

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