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НХЛ — регулярный чемпионат
09:48, 13 ноября 2024Спорт

Панарин повторил уникальное достижение Гретцки

Хоккеист Панарин повторил достижение Гретцки по очкам в домашних матчах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danny Wild / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для хоккеиста этот домашний матч стал восьмым подряд, в котором он набрал очки. Таким образом, он повторил достижение канадца Уэйна Гретцки, который набирал очки в пяти матчах подряд. Встреча завершилась победой «Виннипега» со счетом 6:3.

8 ноября Панарин достиг отметки в 800 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь в его активе 527 ассистов и 274 гола в 685 матчах.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле 2019 года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

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