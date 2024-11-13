Потерявшая мужа и детей из-за взрыва газа в Дагестане женщина скончалась

Потерявшая мужа и двух детей из-за взрыва газа жительница Дагестана скончалась

Женщина, потерявшая супруга и двух несовершеннолетних детей из-за взрыва газа в частном доме в поселке Ачису в Дагестане, умерла. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского.

«Врачи боролись за ее жизнь больше 50 дней», — сообщили в больнице.

В поселке Ачису в сентябре из-за взрыва газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. Не выжил семилетний мальчик, его сестра и родители были госпитализированы в ожоговый центр РКБ. Позднее они умерли.

Ранее один человек пострадал в результате взрыва газа в Дагестане, его госпитализировали. Сообщается, что взрыв прогремел в одном из махачкалинских кафе. После этого в здании начался пожар, площадь которого достигла 30 квадратных метров.

До этого в Грозном произошел взрыв на автозаправочной станции. Жертвами ЧП стали четыре человека, в том числе двое детей. По версии следствия, возгорание случилось в результате нарушения водителем требований безопасности при работе на территории.