Пресечен воздушный удар ВСУ по региону России

Российские военные пресекли воздушный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили украинский беспилотник самолетного типа. Информацию о районе уничтожения дрона Богомаз не раскрыл, однако подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 13 ноября 29 беспилотников ВСУ в шести регионах. По семь летательных аппаратов сбили над Курской и Белгородской областями, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и два — над Воронежской.
Как стало известно, в пригороде Воронежа обломки дрона повредили непроизводственное здание предприятия. По словам губернатора Александра Гусева, никто не пострадал.