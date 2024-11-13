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11:37, 13 ноября 2024Россия

Пресечен воздушный удар ВСУ по региону России

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дрона ВСУ средствами ПВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные пресекли воздушный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили украинский беспилотник самолетного типа. Информацию о районе уничтожения дрона Богомаз не раскрыл, однако подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 13 ноября 29 беспилотников ВСУ в шести регионах. По семь летательных аппаратов сбили над Курской и Белгородской областями, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и два — над Воронежской.

Как стало известно, в пригороде Воронежа обломки дрона повредили непроизводственное здание предприятия. По словам губернатора Александра Гусева, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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