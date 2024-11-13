Пресечен воздушный удар ВСУ по региону России

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дрона ВСУ средствами ПВО

Российские военные пресекли воздушный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили украинский беспилотник самолетного типа. Информацию о районе уничтожения дрона Богомаз не раскрыл, однако подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 13 ноября 29 беспилотников ВСУ в шести регионах. По семь летательных аппаратов сбили над Курской и Белгородской областями, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и два — над Воронежской.

Как стало известно, в пригороде Воронежа обломки дрона повредили непроизводственное здание предприятия. По словам губернатора Александра Гусева, никто не пострадал.