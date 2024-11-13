Принца Уильяма призвали умерить гордость ради опального принца Гарри

Принца Уильяма назвали чванливым и дали ему совет помириться с опальным братом

Бывший главный редактор журнала Vanity Fair Тина Браун обвинила британского принца Уильяма, сына короля Карла III и наследника престола, в излишней гордости и призвала его забыть об обидах на брата. Недавние высказывания наследного принца она прокомментировала в своем блоге Fresh Hell.

Журналистка назвала последнее интервью, которое принц Уильям дал во время посещения ЮАР, чванливым. В нем принц пообещал выполнять свои королевские обязанности в будущем по-другому. Однако его озвученные планы, как подчеркивает Браун, почти полностью совпали с тем, что сейчас делает король Великобритании Карл III.

Браун отметила, что раньше рядом с принцем Уильямом всегда находился принц Гарри, который славился умением опускать брата с небес на землю. Сейчас же, как пишет журналистка, рядом с Уильямом остались только те, кто «облизывает его с ног до головы» и не позволяет ему умерить свою гордость. По мнению журналистки, в королевской семье «зияет дыра в форме Гарри». Она считает, что британская корона нуждается в опальном принце и его человечности.

Женщина надеется, что Гарри скоро вернется домой. Она поделилась слухом, что скоро в отставку уйдет секретарь короля Клайв Олдертон — давний враг принца. Таким образом шанс на нормальные переговоры с Гарри повысится. Браун отметила, что принц Уильям должен дать своему отцу Карлу III поговорить с Гарри, несмотря на все обиды.

В 2020 году принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, США. Это привело к охлаждению отношений между принцем Гарри и его родственниками.

В частности, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в 2021 году принц Гарри с супругой заявили, что некий член королевской семьи допустил расистские высказывания в их адрес. 10 января 2023 года вышли мемуары Гарри. Перед выходом книги, получившей название Spare («Запасной»), Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее сообщалось, что британского принца Уильяма вновь назвали самым сексуальным мужчиной с лысиной. В основу рейтинга легла частота поисковых запросов, в которых имена лысых знаменитостей сопровождаются словами «обнаженный» или «без рубашки».