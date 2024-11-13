Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:24, 13 ноября 2024Моя страна

Россиянам назвали лучшие способы сэкономить на отдыхе в Новый год

МТС Travel: авиабилеты за границу лучше мониторить во вторник и среду
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянам посоветовали ради экономии выбирать выгодные дни для бронирования билетов и альтернативные виды транспорта при планировании поездок на Новый год. Лучшие способы выгодно отдохнуть на каникулах раскрыли эксперты сервиса МТС Travel, материал поступил в редакцию «Ленты.ру».

Как рассказали специалисты, прежде всего сэкономить поможет правильный выбор дат для отдыха — так, вылеты 6-7 января с возвращением в десятых числах могут стоить дешевле, чем с 29-30 декабря до конца выходных. «Другая идея экономии — альтернативные виды транспорта. Например, железнодорожные билеты стоят дешевле и не так дорожают в праздничные дни», — отметили в сервисе и добавили, что также можно спланировать путешествие на автомобиле с друзьями.

Если перелета все-таки не избежать, то эксперты советуют следить за специальными предложениями авиакомпаний, а также мониторить билеты на зарубежные рейсы во вторник или среду. «Дело в том, что в ночь на среду Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курсы валют для авиакомпаний — и может как поднять их, так и снизить в соответствии с актуальными значениями», — пояснили специалисты.

Также при планировании поездки россиянам рекомендуют заранее ознакомиться с заведениями для местных в городе, поскольку зачастую питаться там дешевле. «Еще одна важная статья расходов — развлечения. В праздничные дни они могут становиться доступнее, благодаря городским мероприятиям со свободным входом, которых в это время обычно много», — уточнили в сервисе.

Ранее стало известно, что самым популярным городом для семейного отдыха на новогодние каникулы оказался курорт Сочи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ получили 100-килограммовые американские снаряды для советских «Пионов». Где их будут применять?

      Никита Кологривый отказался летать на самолетах российского производства

      Трамп встретился с Байденом

      Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат заявил о взвешенном решении пойти на СВО

      Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции болезни

      Россияне массово захотели провести Новый год в трех регионах страны

      В Сумах прозвучал взрыв

      Цены на нефть упали ниже 71 доллара за баррель

      Греф заявил о цели Сбера выйти в космос

      Олимпийский чемпион из Канады оценил отстранение России в хоккее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше