США нанесли удар по оружейному и логистическому объекту проиранских ополченцев в Сирии

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по оружейному и логистическому объекту ополченцев в Сирии, которых поддерживает Иран, передает РИА Новости.
«Сегодня силы CENTCOM нанесли удары по объекту хранения оружия и координации логистики поддерживаемой Ираном группы ополченцев», — сказано в заявлении.
Уточняется, что атака стала ответом на ракетный обстрел американской военный базы, находящейся на севере арабской республики.
Ранее стало известно, что военнослужащие США обстреляли позиции союзного ополчения на севере Сирии. В результате удара в районе провинций Дейр-эз-Зора и Маядин произошла серия мощных взрывов.