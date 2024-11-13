США нанесли удар по оружейному и логистическому объекту проиранских ополченцев в Сирии

США атаковали оружейный и логистический объект проиранских ополченцев в Сирии

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по оружейному и логистическому объекту ополченцев в Сирии, которых поддерживает Иран, передает РИА Новости.

«Сегодня силы CENTCOM нанесли удары по объекту хранения оружия и координации логистики поддерживаемой Ираном группы ополченцев», — сказано в заявлении.

Уточняется, что атака стала ответом на ракетный обстрел американской военный базы, находящейся на севере арабской республики.

Ранее стало известно, что военнослужащие США обстреляли позиции союзного ополчения на севере Сирии. В результате удара в районе провинций Дейр-эз-Зора и Маядин произошла серия мощных взрывов.