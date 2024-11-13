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12:29, 13 ноября 2024Силовые структуры

Стало известно о возможном освобождении из СИЗО «королевы марафонов»

Shot: блогер Блиновская может выйти из СИЗО к Новому году
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО по делу о неуплате налогов, может выйти на свободу к Новому году. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на адвокатов «королевы марафонов».

По их словам, после признания Блиновской банкротом и ввиду ее содействия следствию блогершу могут отпустить на свободу в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Блиновская может погасить задолженность по налогам до конца года. Для этого на продажу была выставлена вся недвижимость блогерши.

Блиновская обвиняется в преступлении по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

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