Стало известно о возможном освобождении из СИЗО «королевы марафонов»

Shot: блогер Блиновская может выйти из СИЗО к Новому году

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО по делу о неуплате налогов, может выйти на свободу к Новому году. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на адвокатов «королевы марафонов».

По их словам, после признания Блиновской банкротом и ввиду ее содействия следствию блогершу могут отпустить на свободу в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Блиновская может погасить задолженность по налогам до конца года. Для этого на продажу была выставлена вся недвижимость блогерши.

Блиновская обвиняется в преступлении по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.