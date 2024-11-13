Ученые пересчитали белых медведей в российском регионе и оценили их упитанность

На Ямале ученые пересчитали белых медведей, их упитанность составила 3-4 балла

Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН пересчитали белых медведей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и оценили их упитанность. Об этом сообщило правительство российского региона на своем сайте.

Согласно результатам мониторинга, на территории Ямала обитают 17 особей белого медведя, среди которых две семьи — самка с двумя годовалыми медвежатами и другая самка с одним ребенком.

«Все животные находились в хорошем физическом состоянии, их упитанность составила 3-4 балла по пятибалльной шкале», — сообщил участник пересчета Илья Мордвинцев. По его словам, больше всего особей живет на западном побережье острова Белый — там же специалисты увидели стадо белых китов-белух в Карском море.

Медведей на Ямале пересчитывают ежегодно начиная с 2015 года. Это помогает ученым проанализировать изменения климатических условий и площади морского льда, которые влияют на кормовую базу этих животных.

Ранее в сети появилось видео, как на Ямале к вахтовикам на Харасавэйском месторождении пришла семья белых медведей. На нем видно, что у дома бродят три медведя. Двое из них пытаются пробраться в жилище к вахтовикам, однако автор видео успевает закрыть окно.