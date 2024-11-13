В МИД России сообщили о списании долгов Африке на миллиарды долларов

Замглавы МИД Богданов: Россия уже списала долги Африке на 20 миллиардов долларов

Россия списала долги государствам Африки на миллиарды долларов, сообщил в интервью ТАСС замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Богданов.

«Около 20 миллиардов [долларов] списали», — уточнил он. Богданов также заявил о наличии программы рефинансирования, направленной на то, чтобы «долги перефокусировать на проекты развития».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал развивать сотрудничество с Африкой вопреки препонам Запада. Он также обратил внимание на динамичное развитие многосторонних связей России с государствами Африки. Лавров призвал укреплять сотрудничество и находить эффективные логистические решения.

Тем временем заместитель председателя Комиссии Африканского союза (КАС) Моник Нзанзабаганва сообщила, что страны Африки надеются на помощь России в получении технологий и капиталовложений.