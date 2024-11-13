Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:18, 13 ноября 2024Экономика

В Москве предложили переименовать в честь Трампа станцию метро

Путину направили просьбу переименовать в честь Трампа станцию метро столицы
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Агентство «Главпиар» направило российскому президенту Владимиру Путину официальное обращение с предложением наградить Дональда Трампа за победу на выборах США, поставив ему памятник в Москве и временно переименовав в честь политика станцию московского метрополитена. Обращение опубликовано на сайте рекламного агентства.

Инициаторы уверены, что данный шаг поможет в укреплении отношений между Россией и США. Временно переименовать в «Трампскую» предложили станцию метро «Баррикадная», находящуюся рядом с американским посольством. Авторы инициативы считают, что таким образом можно «символически убрать баррикады в отношениях» между странами.

Также предлагается подарить Трампу русского робота из Сколково, запрограммированного повторять «Ты великолепен».

Ранее в российских городах начали подниматься вопросы об увековечении памяти Сталина. Известно, что монументы планируется установить в Находке, Новосибирске и Барнауле.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился к западным союзникам после атаки на Киев. Что он требует на этот раз?

      Василий Ливанов снова попал в реанимацию

      Российская стилистка посоветовала носить юбку поверх брюк зимой

      Рождение детеныша белухи попало на видео

      Цены на один вид алкоголя в России взлетели

      ВС России смогут форсировать Кураховское водохранилище после подрыва дамбы ВСУ

      Десятки россиян едва не унесло в открытый океан с акулами в Таиланде

      Правительство России утвердило размеры выплат участникам СВО за ранение

      В Раде оценили ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек

      В Москве предложили переименовать в честь Трампа станцию метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше