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19:32, 13 ноября 2024Спорт

В швейцарском клубе рассказали о травме Миранчука

Президент «Сьона» Константин: Антон Миранчук из-за травмы выбыл на 4-5 недель
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Антон Миранчук (справа)

Антон Миранчук (справа). Фото: Martin Meienberger / Globallookpress.com

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал о травме российского полузащитника Антона Миранчука. Его слова приводит Odds.ru.

«Насчет травмы Антона сложно сказать. Но я думаю, что он выбыл на срок между четырьмя и пятью неделями», — заявил функционер. Константин также назвал Миранчука очень хорошим человеком и отметил, что он хорошо интегрирован с товарищами по команде.

29-летний Миранчук провел за «Сьон» семь встреч в чемпионате Швейцарии. Россиянин не отметился результативными действиями.

Миранчук перешел в «Сьон» 9 сентября. Российский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

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