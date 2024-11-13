В швейцарском клубе рассказали о травме Миранчука

Президент «Сьона» Константин: Антон Миранчук из-за травмы выбыл на 4-5 недель

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал о травме российского полузащитника Антона Миранчука. Его слова приводит Odds.ru.

«Насчет травмы Антона сложно сказать. Но я думаю, что он выбыл на срок между четырьмя и пятью неделями», — заявил функционер. Константин также назвал Миранчука очень хорошим человеком и отметил, что он хорошо интегрирован с товарищами по команде.

29-летний Миранчук провел за «Сьон» семь встреч в чемпионате Швейцарии. Россиянин не отметился результативными действиями.

Миранчук перешел в «Сьон» 9 сентября. Российский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

