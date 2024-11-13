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12:06, 13 ноября 2024Наука и техника

В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»

NI: над истребителем Су-57, показанным с «бородавками», можно только посмеяться
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Над российским истребителем пятого поколения Су-57, показанным на выставке Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) со всеми своими «бородавками», можно только посмеяться. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.

Автор уверяет, что над заявлениями российской стороны о возможностях самолета «большинство авиационных аналитиков и наблюдателей могли бы ухмыльнуться (или откровенно посмеяться)». «Проблема заключалась в том, что самолет был сфотографирован способами, о которых противники России когда-то могли только мечтать, и вскоре диванные эксперты и любители авиации стали взвешивать каждый недостаток, который они могли заметить», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, продемонстрированный на выставке российской стороной самолет не выглядел как стелс-истребитель. Сложившуюся ситуацию автор проиллюстрировал высказыванием английского политического деятеля Оливера Кромвеля, который, позируя перед художником для своего портрета, попросил изобразить его таким, какой он есть, «со всеми бородавками».

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Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич в ходе авиасалона Airshow China 2024 сообщил о поступивших от иностранных заказчиков запросах на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57.

В рамках Airshow China 2024 впервые за рубежом в летной программе был представлен истребитель Су-57Э.

Как замечает в Telegram Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), российская сторона на выставке в Чжухае представила не серийный самолет Су-57, который поставляется в войска, а его ранний прототип Т-50-4, у которого нет стелс-покрытия. «Почему на выставку в Китай отправили "голую" машину из числа ранних прототипов — вопрос, скорее, риторический. Было бы удивительно, если бы на публичную выставку за рубеж для всевозможных "ощупываний" и измерений отправили бы комплектный серийный секретный истребитель», — пишут эксперты.

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