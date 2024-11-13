В США рассказали о подготовке командой Трампа указа о «чистке генералов»

WSJ: команда Трампа работает над указом о военном совете для «чистки генералов»

Команда победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа работает над указом о создании военного совета для «чистки генералов». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что команда политика рассматривает проект указа, согласно которому будет создан военный совет из отставных высокопоставленных военных, наделенных полномочиями рассматривать кандидатуры генерал-лейтенантов и генералов и рекомендовать увольнение тех, кто не подходит для руководящей должности.

По данным издания, если Трамп одобрит этот приказ, он может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которым не хватает необходимых лидерских качеств. Кроме того, этот приказ может оказать «отрезвляющее воздействие на высших военачальников», учитывая, что ранее он обещал уволить «прогрессивных генералов», которые «продвигают разнообразие в рядах военнослужащих в ущерб боеготовности».

Согласно проекту, рекомендованные к увольнению будут отправлены в отставку в своем нынешнем звании в течение 30 дней.

Ранее стало известно, что Трамп в первый день после инаугурации 20 января предпримет ряд исполнительных мер против мигрантов-нелегалов и организует сворачивание указов действующего главы страны Джо Байдена по поощрению въезда в страну.