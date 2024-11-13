Внешний вид 49-летней Анджелины Джоли на фото восхитил фанатов

Внешний вид американской актрисы, модели, посла доброй воли ООН Анджелины Джоли на фото восхитил фанатов в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость вышла в свет в расклешенном черном платье и бежевом тренче. Помимо этого, звезда надела черные туфли-лодочки на каблуках. В то же время артистка распустила осветленные волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Поклонники оценили внешность Джоли в комментариях под материалом. «Ее красота непревзойденная и еще более ошеломляющая на этих фотографиях», «Боже мой, она потрясающе красива. Ей почти 50, восторг!», «Ей очень идет прическа и цвет волос!», «Не фанатка, но должна признать, что на этой фотографии она выглядит хорошо», — высказались юзеры.

В октябре Анджелина Джоли в новом образе появилась на показе фильма. Знаменитость посетила прошедший в рамках фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе показ картины «Мария», где исполнила главную роль.