Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 13 ноября 2024Ценности

Внешний вид 49-летней Анджелины Джоли на фото восхитил фанатов

Екатерина Ештокина

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Внешний вид американской актрисы, модели, посла доброй воли ООН Анджелины Джоли на фото восхитил фанатов в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость вышла в свет в расклешенном черном платье и бежевом тренче. Помимо этого, звезда надела черные туфли-лодочки на каблуках. В то же время артистка распустила осветленные волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Поклонники оценили внешность Джоли в комментариях под материалом. «Ее красота непревзойденная и еще более ошеломляющая на этих фотографиях», «Боже мой, она потрясающе красива. Ей почти 50, восторг!», «Ей очень идет прическа и цвет волос!», «Не фанатка, но должна признать, что на этой фотографии она выглядит хорошо», — высказались юзеры.

В октябре Анджелина Джоли в новом образе появилась на показе фильма. Знаменитость посетила прошедший в рамках фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе показ картины «Мария», где исполнила главную роль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      Минэкономики сообщило об ускорении роста цен

      Появилось видео с места столкновения двух грузовиков на российской трассе

      47-летняя Джессика Честейн снялась в прозрачном платье для журнала

      В Минобороны Украины заявили о необходимости продолжать мобилизацию в 2025 году

      Популярный российский комик раскрыл отношение жены к его шуткам о ней

      Бой лосей в России попал на видео

      Лавров обвинил Запад в игнорировании причин украинского конфликта

      Раскрыта тайна древней битвы

      Москвичей захотели оставить без «Травы и бошек»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше