Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:04, 13 ноября 2024Мир

Захарова посоветовала Финляндии выйти из русофобского угара

Захарова: закрытие Финляндией границы с Россией было продиктовано русофобией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Решение властей Финляндии закрыть границу с Россией было продиктовано русофобским угаром, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция мероприятия доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Для того чтобы открыть границу и сделать жизнь наших [российских и финских] граждан более комфортной, власти Финляндии должны просто выйти из состояния русофобского угара», — сказала дипломат на брифинге.

Ранее стало известно, что погранслужбы Финляндии и России обсуждают возможное открытие границы между странами, это может произойти уже в конце февраля 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился к западным союзникам после атаки на Киев. Что он требует на этот раз?

      Правительство России утвердило размеры выплат участникам СВО за ранение

      В Раде оценили ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек

      В Москве предложили переименовать в честь Трампа станцию метро

      Девушку-дворника изнасиловали в Подмосковье

      Песни культовой группы выставили на продажу

      ВСУ снова атаковали российский регион с помощью ракеты

      Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера подарила ему вазэктомию

      Жители российского поселка пожаловались на многомесячный фекальный потоп

      Ученые заставили кровососущих летучих мышей бегать по беговой дорожке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше