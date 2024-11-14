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18:46, 14 ноября 2024Спорт

Карпин назвал способ определить лучшего бомбардира сборной России

Карпин о лучшем бомбардире сборной: пусть Дзюба и Кержаков сыграют один на один
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал способ определить лучшего бомбардира национальной команды. Его слова приводит «Чемпионат».

В ответ на вопрос о противостоянии Александра Кержакова и Артема Дзюбы Карпин предложил футболистам выйти один на один. «Кто кого обыграет, тот и будет лучшим бомбардиром», — заявил тренер.

Ранее Дзюба рассказал о желании вернуться в сборную, чтобы установить рекорд по количеству забитых мячей. Он не играл за команду с июня 2021 года.

На счету Дзюбы и Кержакова по 30 голов за сборную в 55 и 90 матчах соответственно. Кержаков завершил карьеру в 2017 году.

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