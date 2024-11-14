Экономист предсказал будущее курса доллара после роста выше 99 рублей

К концу 2024 года курс доллара «доползет» до 100 рублей, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О будущем курса американской валюты после ее роста выше 99 рублей экономист высказался в беседе с «Лентой.ру».
«Никаких предвестников обвала рубля по отношению к доллару нет. Их не существует. Если, конечно, не будет спровоцирована биржевая паника. Но вряд ли она будет спровоцирована», — предсказал Беляев.
Рубль в ползучем варианте будет снижаться по отношению к доллару. Может быть, даже к концу года он где-то доползет до 100 рублей за доллар. Это вполне такой очевидный прогноз
Ранее Центробанк поднял официальный курс доллара выше 99 рублей, сообщается на сайте регулятора. Это произошло впервые с октября. На пятницу, 15 ноября, курс американской валюты установлен на уровне 99,02 рубля. Евро стоит 104,5 рубля, а юань — 13,66.
Во время торгов на форексе стоимость доллара в моменте поднималась выше 100 рублей. Это произошло впервые с 6 ноября.