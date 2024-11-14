Экономист предсказал будущее курса доллара после роста выше 99 рублей

Экономист Беляев: к концу года доллар доползет до 100 рублей

К концу 2024 года курс доллара «доползет» до 100 рублей, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О будущем курса американской валюты после ее роста выше 99 рублей экономист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Никаких предвестников обвала рубля по отношению к доллару нет. Их не существует. Если, конечно, не будет спровоцирована биржевая паника. Но вряд ли она будет спровоцирована», — предсказал Беляев.

Рубль в ползучем варианте будет снижаться по отношению к доллару. Может быть, даже к концу года он где-то доползет до 100 рублей за доллар. Это вполне такой очевидный прогноз Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Ранее Центробанк поднял официальный курс доллара выше 99 рублей, сообщается на сайте регулятора. Это произошло впервые с октября. На пятницу, 15 ноября, курс американской валюты установлен на уровне 99,02 рубля. Евро стоит 104,5 рубля, а юань — 13,66.

Во время торгов на форексе стоимость доллара в моменте поднималась выше 100 рублей. Это произошло впервые с 6 ноября.