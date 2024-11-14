Назван способ ускорить создание рельефного пресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ ускорить создание рельефного пресса. Ее слова приводит Men Today.

Сначала тренер рекомендовала вертикальные ножницы. Для их выполнения нужно лечь на пол, выпрямив ноги, а руки вытянуть вдоль туловища. Затем необходимо оторвать от пола ноги и голову, поднять правую ногу выше, а левую опустить ниже, после чего поменять их положение и продолжать раскачивать ногами.

Следующими упражнениями станут складка, лодочка, а также планка с поочередным отведением ноги в сторону. Последним упражнением Ротач назвала полукруг. Для его выполнения необходимо лечь на пол, выпрямив и подняв ноги к потолку. Далее следует опустить прямые ноги вправо и перенести их на левую сторону.

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