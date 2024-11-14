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20:05, 14 ноября 2024Наука и техника

Обнаружена древнейшая технология колеса

В Израиле обнаружили колесовидные инструменты возрастом 12 тысяч лет
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wikipedia

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили следы древнейшей технологии, в которой использовалось колесо возрастом более 10 тысяч лет. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, речь идет о вращающихся инструментах для вязания, таких как пряслица.

Пряслица — это дисковидные грузики, которые крепятся к палке веретена для его более эффективного вращения, помогая собирать волокна и изготавливать пряжу. Эти устройства напоминают колесо и ось, создавая систему, которая позволяет веретену вращаться дольше и быстрее. Аналогичные конструкции позднее использовались в колесах телег бронзового века.

Для исследования известковых камней, найденных при раскопках Нахаль-Эйн-Гев II на севере Израиля, использовался инновационный метод, основанный на цифровом 3D-моделировании объектов. Ученые изучили структуру и состав более ста камней из известняка, имеющих круглую форму и центральное отверстие, что позволило предположить их использование в качестве пряслиц.

Анализ показал, что камни, вероятно, были утяжелителями для веретен и использовались для прядки волокон, таких как лен. Это предположение подтвердилось успешным экспериментом по прядке льна с использованием копий найденных камней, который продемонстрировал их эффективность в этом процессе.

Камни, датируемые примерно 12 тысячами лет назад, относятся к переходному периоду к сельскому хозяйству и неолиту. Этот ранний пример применения вращающихся инструментов предшествовал созданию колес телег бронзового века и, возможно, сыграл важную роль в развитии технологий вращения, таких как гончарный круг и колесо телеги.

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