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10:32, 14 ноября 2024Наука и техника

Орбиту МКС подняли на пять километров

«Роскосмос»: орбита МКС скорректирована перед прибытием корабля «Прогресс МС-29»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли почти на пять километров. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Коррекцию провел грузовой корабль «Прогресс МС-28» в преддверии прибытия к МКС корабля «Прогресс МС-29». Двигатели «Прогресс МС-28» проработали 1894,4 секунды, выдав импульс величиной 2,82 метра в секунду.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» с 31-й площадки космодрома Байконур состоится 21 ноября.

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В октябре госкорпорация сообщила, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» отстыкуется от МКС 19 ноября.

В сентябре в «Роскосмосе» сообщили об отправке «Прогресса МС-30» на космодром Байконур.

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