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17:21, 14 ноября 2024Спорт

«Рома» объявила имя нового главного тренера

73-летний тренер Клаудио Раньери в третий раз возглавил итальянскую «Рому»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Итальянская «Рома» объявила имя нового главного тренера. Заявление приводится на сайте команды.

Клуб возглавил Клаудио Раньери. Контракт с итальянским специалистом рассчитан до конца сезона. После окончания действия соглашения он займет руководящую должность в клубе.

73-летний Раньери стал главным тренером «Ромы» в третий раз. Ранее он работал в команде с 2009-го по 2011-й и в 2019 году. Также Раньери играл за клуб в сезоне-1973/1974.

10 ноября «Рома» объявила об увольнении хорвата Ивана Юрича с должности главного тренера. Он занимал пост с 18 сентября. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела три поражения, сведя к ничьей еще три встречи.

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