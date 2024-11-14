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12:06, 14 ноября 2024Экономика

ЦБ сообщил о заметном замедлении российской экономики

Советник главы ЦБ Тремасов: ВВП России вырос на 3,1 процента в июле-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

По итогам третьего квартала 2024 года темпы роста российской экономики замедлились в сравнении с показателем апреля-июня и составили 3,1 процента. Об этом заявил советник главы Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, его слова приводит ТАСС.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в первом квартале российский ВВП вырос на 5,4 процента, а во втором — на 4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В июле-сентябре, уточнил Тремасов, подобная тенденция продолжилась. В сравнении с показателем января-марта динамика роста замедлилась на 2,3 процентного пункта (п.п.), а к уровню апреля-июня — на 0,9 п.п.

В целом по итогам первых девяти месяцев 2024 года темпы роста российской экономики составили 4,1 процента, добавил советник главы ЦБ. При этом, по его словам, говорить «о каком-то сильном» замедлении ВВП РФ пока не приходится, несмотря на сокращение темпов роста экономики второй квартал подряд. «Можно сказать, что экономика сохраняет высокие темпы роста», — резюмировал Тремасов.

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По прогнозу ЦБ, по итогам всего 2024 года темпы роста российской экономики составят 3,5-4 процента. Однако уже в следующем году, согласно ожиданиям регулятора, они существенно замедлятся, до 0,5-1,5 процента, в 2026-м — выйдут на уровень 1-2 процентов, а в 2027-м — окажутся в районе 1,5-2,5 процента. Что касается инфляции, то здесь ЦБ придерживается более пессимистичных оценок. Ранее регулятор резко повысил свою оценку темпа роста потребительских цен в стране до 8-8,5 процента. До этого Банк России прогнозировал инфляцию в РФ в диапазоне от 6,5 до 7 процентов.

Ранее о неизбежном охлаждении российской экономики предупредили аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Согласно их прогнозу, основное снижение темпов роста ВВП РФ произойдет в первой половине 2025 года на фоне ухудшение финансовой и деловой активности в ключевых отраслях, включая строительный и металлургический секторы, а также добычу полезных ископаемых. Кроме того, подобная динамика, по мнению экспертов, будет обусловлена растущими издержками бизнеса, связанными с увеличением расходов на оплату труда сотрудников, логистические тарифы и жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), а также трудностями с проведением торговых платежей из-за усиления санкционного давления со стороны западных стран.

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