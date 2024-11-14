В Пятигорске у россиянки украли украшения почти на миллион рублей

У жительницы Пятигорска украли часы стоимостью более 900 тысяч рублей

Жительница Пятигорска обратилась в полицию по поводу кражи трех дорогостоящих женских часов общей стоимостью почти миллион рублей. Об этом сообщает полиция Ставропольского края в своем Telegram.

Известно, что 44-летняя жительница города-курорта припарковалась в частном секторе, оставив в машине сумку с ценными вещами, которая впоследствии была украдена.

Сотрудники уголовного розыска выявили, что преступление совершил 43-летний ранее судимый местный житель. По его словам, окно машины было открыто, и он похитил изделие с украшениями. Они оцениваются более чем на 900 тысяч рублей.

«Заметив на переднем сиденье женскую сумку, он, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил ее и скрылся. Находившиеся внутри трое дорогостоящих женских часов злоумышленник рассчитывал продать, а сумку выбросил по пути домой. Похищенное изъято и уже возвращено заявительнице», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре ограбили бутик Louis Vuitton в центре Парижа. Злоумышленники на машине протаранили витрину магазина на бульваре Сен-Жермен, после чего проникли в здание и украли несколько кожаных изделий.