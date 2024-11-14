В Швейцарии предложили провести матч со сборной России по футболу

Президент «Сьона» Константин предложил провести матч между Россией и Швейцарией

Президент «Сьона» Кристиан Константин предложил провести товарищеский матч между сборными России и Швейцарии. Его слова приводит Odds.ru.

Константин обратил внимание на то, что российский футбол в данный момент находится под санкциями и переживает сложный период. «Но я с огромным удовольствием поддержал бы идею товарищеского матча», — заявил он.

9 сентября в «Сьон» перешел российский полузащитник Антон Миранчук. Футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.