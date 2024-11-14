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16:51, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

В США поставили под сомнение будущее Украины как государства

RS: демографический кризис на Украине угрожает ее существованию как государства
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Демографический кризис на Украине угрожает ее существованию как государства. Под сомнение будущее страны поставили журналисты издания Responsible Statecraft (RS), базирующегося в США.

«Чем глубже демографический кризис на Украине из-за ее продолжающегося конфликта с Россией, тем больше вопросов вызывает ее жизнеспособность как государства в долгосрочной перспективе», — отмечается в статье. Журналисты издания подчеркнули, что помощь Вашингтона может принести Киеву деньги или вооружение, но США не в состоянии произвести больше украинцев, которые могут отправиться в зону боевых действий.

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Авторы публикации отметили, что Украина потеряла население не только из-за жесткой политики мобилизации, но и из-за огромного оттока жителей, уехавших из страны по разным причинам. По мнению обозревателей, киевская власть столкнулась с дилеммой, когда призыв как молодых, так и взрослых мужчин будет иметь серьезные последствия для будущего страны.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил, что демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической и реальность гораздо хуже, чем представлено в материалах ООН.

До этого в ООН спрогнозировали сокращение населения Украины более чем в два раза через 75 лет. Как отмечается в докладе организации, к 2100 году оно снизится до 15,3 миллиона человек. По состоянию на начало текущего года в республике проживает порядка 37 миллионов.

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