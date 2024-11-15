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22:16, 15 ноября 2024Спорт

Фигуристы двумя фразами описали Тутберидзе

Фигуристы Шешелева и Карнаухов назвали тренера Тутберидзе доброй и не строгой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, работающие под руководством Этери Тутберидзе, описали тренера. Их слова приводит Sport24.

Спортсмены назвали специалиста доброй и не строгой. Они назвали полезным опытом открытую тренировку, которую Тутберидзе устраивала для своих учеников. «При большой аудитории может быть волнение, а здесь мы учимся его преодолевать», — заявили фигуристы.

Шевелева и Карнаухов выступают в паре с 2023 года. В текущем сезоне они выиграли три турнира подряд — первенство Москвы и два московских этапа Гран-при России.

Педагогические методы Тутберидзе неоднократно критиковались. Так, российская фигуристка Александра Степанова сравнила работу в группе с адом, а финская фигуристка Кира Корпи назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».

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