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04:37, 15 ноября 2024Наука и техника

Каспийскую флотилию пополнят кораблями с новой системой вооружения

Моисеев: Каспийскую флотилию пополнят кораблями с новой системой вооружения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В боевой состав Каспийской флотилии (КФл) войдут корабли с новой системой вооружения, сообщил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сегодня в него входят новейшие корабли, оснащенные высокоточным орудием, а также суда обеспечения. Он пообещал продолжить пополнять флотилию новыми кораблями и системами вооружений.

«Продолжается создание комплексной и самодостаточной системы базирования сил Каспийской флотилии, развитие береговой инфраструктуры», — подчеркнул он.

Авиационная и береговая составляющая также будут развиваться, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в состав Каспийской флотилии войдет ракетный катер «Ступинец» проекта 12418 «Молния» с ракетным комплексом «Уран».

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