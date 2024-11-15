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09:17, 15 ноября 2024Спорт

Главный тренер хоккейной «Лады» покинул пост

Главный тренер хоккейного клуба «Лада» Олег Браташ покинул пост
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер хоккейного клуба «Лада» Олег Браташ покинул пост. Об этом сообщается на сайте команды из Тольятти.

Отмечается, что расторжение соглашения произошло по обоюдному согласию сторон. В команде поблагодарили Браташа за работу. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Зубов.

Браташ возглавил «Ладу» в мае 2023 года. Под его руководством в сезоне-2023/2024 команда впервые за 15 лет вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В текущем регулярном чемпионате «Лада» заработала 23 очка в 24 матчах. Команда располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

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