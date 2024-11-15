Главный тренер хоккейной «Лады» покинул пост

Главный тренер хоккейного клуба «Лада» Олег Браташ покинул пост. Об этом сообщается на сайте команды из Тольятти.
Отмечается, что расторжение соглашения произошло по обоюдному согласию сторон. В команде поблагодарили Браташа за работу. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Зубов.
Браташ возглавил «Ладу» в мае 2023 года. Под его руководством в сезоне-2023/2024 команда впервые за 15 лет вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В текущем регулярном чемпионате «Лада» заработала 23 очка в 24 матчах. Команда располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.