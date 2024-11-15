Карпин фразой «футболисты тупые?» описал историческую победу над Брунеем

Карпин о победе над Брунеем со счетом 11:0: вы думаете, что футболисты тупые?

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над национальной командой Брунея в товарищеском матче. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы думаете, что футболисты тупые? Вы думаете, что они не понимают, против кого они играли? Думаете, они будут тут ходить королями?» — задался вопросами он. При этом он посчитал замечательной победой с разгромным счетом.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Брунея. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 11:0. Победа с подобным счетом стала рекордной для сборной России.

Сборная России занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней располагается на 184‑й строчке списка.

