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09:34, 15 ноября 2024Экономика

РЖД сообщили о нехватке тысяч машинистов

Замглавы РЖД Шаханов сообщил о нехватке у компании 2,5 тысячи машинистов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

ОАО «Российские железные дороги» не хватает около 2,5 тысячи машинистов, в основном дефицит рабочей силы наблюдается на Восточном полигоне (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали), что связано с изменением грузопотоков. Об этом в интервью корпоративному каналу рассказал заместителя генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов, сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что всего в холдинге работает более 850 тысяч человек, из них в РЖД — 681 тысяча, а машинистов из них — около 118 тысяч при потребности в 120,5 тысячи. Таким образом, нехватка не носит критического характера.

Для закрытия вакансий компания с ноября подняла зарплаты машинистам и их помощникам, увеличила стипендии для обучающихся на помощника машиниста, а также ввела механизм «подъемных». И машинистам, и их помощникам будут выплачивать по 150 тысяч рублей единовременно.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала почти все предложения по росту тарифов на перевозки грузов и пассажиров по железной дороге в ближайшие годы, хотя грузоотправители требовали существенных послаблений из-за собственных издержек. Компания указала, что без такой меры не сможет выполнить инвестиционную программу на ближайшие годы.

При этом РЖД готовятся более чем на треть урезать инвестпрограмму — с 12,41 триллиона рублей до 7,93 триллиона. Под сокращение попадет даже Восточный полигон, находившийся в приоритете в последние годы.

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