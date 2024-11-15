Песков объяснил важность разговора Путина и Шольца

Песков: разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе ФРГ, в этом важность

Разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе Берлина, в этом его важность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования конфликта. Все это фигурировало на повестке дня состоявшегося телефонного разговора», — сказал он.

Песков добавил, что сейчас идут попытки сопоставить позиции, а политическая воля в том, чтобы узнать все из первых рук, что вызывает удовлетворение.

Ранее Путин в разговоре с канцлером Германии заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта. Он также отметил, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики Североатлантического альянса против России