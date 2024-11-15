Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО. Они получили более миллиона рублей

В Санкт-Петербурге задержали военкомов из-за отправки «мертвых душ» на СВО

В Санкт-Петербурге экономическая полиция задержала супругов, которые похищали бюджетные деньги путем отправки на спецоперацию (СВО) «мертвых душ». По предварительным данным, ущерб от их действий составил более одного миллиона рублей.

Криминальную схему разработали 51-летний помощник военного комиссара с 38-летней супругой. Они подыскивали граждан, которых фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Они от имени «мертвых душ» заключали несуществующие контракты с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО.

«В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти денежные средства злоумышленники присваивали», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пока установлены два фиктивных работника

Оперативники установили двух фиктивных работников, за которых подозреваемые получили более одного миллиона рублей, но силовики уверены, что их значительно больше. В квартирах и на рабочих местах фигурантов дела проведены обыски.

«Изъята документация, среди которой трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Преподаватели включили «мертвые души» в контракты с Минобороны

В марте в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Минобороны России раскрыли организованную преступную группу из числа ведущих сотрудников. Четырех фигурантов после признания вины отправили под домашний арест.

Преподаватели включили 82 «мертвые души» в контракты с оборонным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», записав их в соисполнителей проектов. Это были имена сотрудников научно-учебного центра вуза, которые на самом деле не были задействованы в проектах. Гонорары этих людей на общую сумму 8 444 444 рубля злоумышленники присвоили и потратили на свои нужды.