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16:30, 15 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные подняли флаг над Муравьями в Черниговской области

RusVesna: ВС России подняли флаг над Муравьями в Черниговской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы России подняли флаг над селом Муравьи в Черниговской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Ранее стало известно, что российские военные смогли зайти в два села в Черниговской области. Как уточнялось, ВС России прошли к населенным пунктам Гремяч и Муравьи через «плохо охраняемую границу». Отмечалось, что украинских пограничников отправили к Курску, поэтому на указанном участке никого не оказалось.

До этого пророссийские подпольщики организовали диверсию на электроподстанции в Черниговской области, благодаря которой зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) остался без энергии.

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