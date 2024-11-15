RusVesna: ВС России подняли флаг над Муравьями в Черниговской области

Вооруженные силы России подняли флаг над селом Муравьи в Черниговской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Ранее стало известно, что российские военные смогли зайти в два села в Черниговской области. Как уточнялось, ВС России прошли к населенным пунктам Гремяч и Муравьи через «плохо охраняемую границу». Отмечалось, что украинских пограничников отправили к Курску, поэтому на указанном участке никого не оказалось.

До этого пророссийские подпольщики организовали диверсию на электроподстанции в Черниговской области, благодаря которой зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) остался без энергии.