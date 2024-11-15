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17:48, 15 ноября 2024Спорт

Российский футбольный тренер назвал сумму пенсии

Бывший тренер клубов РПЛ Тарханов заявил, что пенсия составляет 30 тысяч рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / TASS

Бывший тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Тарханов назвал сумму пенсии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футбольный специалист заявил, что выплаты составляют около 30 тысяч рублей. Он подчеркнул, что не рассчитывает на пенсию и продолжает работать, приведя в пример последние полтора года, которые он провел, будучи советником президента по развитию молодежного футбола в «Сочи». «Накоплений, слава богу, хватает — можно не думать о пенсионных крохах», — подытожил Тарханов.

Тарханов является заслуженным тренером России. Он возглавлял подмосковные «Химки», екатеринбургский «Урал», а также самарские «Крылья Советов».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина раскрыла размер своей пенсии. Депутат заявила, что получает менее 30 тысяч рублей.

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