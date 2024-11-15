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09:30, 15 ноября 2024Наука и техника

Российское «Изделие РБ-504П-Э» захотели купить более десяти стран

Михеев: российское «Изделие РБ-504П-Э» захотели купить более десяти стран
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: «Рособоронэкспорт»

Российский подавитель роя беспилотных летательных аппаратов «Изделие РБ-504П-Э» захотели купить более десяти стран, заявил в ходе авиакосмического салона Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай) гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель отметил, что комплект технических средств противодействия БПЛА «обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях». В частности, представленное на мероприятии «Изделие РБ-504П-Э» работает на множестве литерных частот подавления каналов управления.

Интерес к российскому комплексу проявляют более чем десять государств из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

В сентябре Изделие РБ-504П-Э продемонстрировали на международной выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан).

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