Михеев: российское «Изделие РБ-504П-Э» захотели купить более десяти стран

Российский подавитель роя беспилотных летательных аппаратов «Изделие РБ-504П-Э» захотели купить более десяти стран, заявил в ходе авиакосмического салона Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай) гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель отметил, что комплект технических средств противодействия БПЛА «обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях». В частности, представленное на мероприятии «Изделие РБ-504П-Э» работает на множестве литерных частот подавления каналов управления.

Интерес к российскому комплексу проявляют более чем десять государств из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

В сентябре Изделие РБ-504П-Э продемонстрировали на международной выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан).