Condottiero: РФ поразила представленные адмиралом НАТО катера для ВСУ в Одессе

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары и уничтожили десантно-штурмовые катера шведской постройки типа CombatBoat 90H в Одессе. Об этом пишет Telegram-канал Condottiero.

Отмечается, что их ранее представил командующий ВМС Дании контр-адмирал Хенрик Рюберг. По данным Condottiero, Киев получил катера из состава военно-морских сил Швеции. Как уточняется, часть из них удалось поразить, другие судна были также повреждены.

Ранее сообщалось, что российские силы могли уничтожить немецкую зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard во время ударов по одесским портам. В сентябре правительство ФРГ проинформировало о поставке на Украину 22 танков Leopard 1A5 и трех ЗСУ Gepard.