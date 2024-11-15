Трамп анонсировал новый «Манхэттенский проект» для США

РИА Новости: Трамп сравнил задачи в правительстве с «Манхэттенским проектом»

Избранный президент США Дональд Трамп сравнил задачи по реформированию федерального правительства с «Манхэттенским проектом» 1943 года, в результате которого была создана атомная бомба. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило РИА Новости.

Соответствующее заявление Трамп сделал еще 13 ноября. По его словам, департамент по достижению госэффективности, которое возглавят американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, сопоставим с «Манхэттенским проектом».

Ранее агентство Reuters сообщало, что Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является американский предприниматель.